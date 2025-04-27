Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρηγματώσεις 150 μέτρων έκοψαν τη γη στα δύο στις Βούτες Ηρακλείου: Σε τουλάχιστον 10 σπίτια τα ρήγματα- Μεταβαίνει ο Λέκκας- Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με τον Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, για τα εκτεταμένα ρήγματα, θα ζητηθεί κήρυξη του χωριού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Βούτες Ηρακλείου: Μεταβαίνει ο Λέκκας για τα ρήγματα στο έδαφος

Για φαινόμενο που ανησυχεί ιδιαιτέρως έκανε λόγο ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, μιλώντας για τις εκτεταμένες ρηγματώσεις στο έδαφος που κόβουν στα δύο σπίτια, δρόμους και άλλες υποδομές του χωριού.

Σύμφωνα με τον κο Καλοκαιρινό, το φαινόμενο οφείλεται πιθανότατα σε καθίζηση του εδάφους, η οποία είναι αρκετά εκτεταμένη με μήκος τουλάχιστον 150 μέτρων ενώ καταλαμβάνει τουλάχιστον 10 σπίτια.

Τόνισε πως το φαινόμενο, κατά τις πρώτες διαπιστώσεις βρίσκεται σε εξέλιξη και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα η κατάσταση.

γργεργε

Για τον σκοπό αυτό ο δήμος Ηρακλείου θα ζητήσει την κήρυξη του χωριού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Δήμαρχος συμπλήρωσε ότι θα γίνει άμεση εκτίμηση της κατάστασης ενδεχόμενου κινδύνου στα σπίτια.

5υ4υ4

Έτσι, σχηματίζεται κλιμάκιο μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας το οποίο αύριο το πρωί θα βρίσκεται στην περιοχή για να κάνει την πρώτη εκτίμηση.

«Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, το οποίο θα μας απασχολήσει, ώστε να αποσοβηθεί κάθε κίνδυνος για το χωριό και να εκλείψει η εύλογη ανησυχία που έχει προκληθεί σε όλους μας. Θα χρειαστεί εξειδικευμένη μελέτη και θα πρέπει να έρθουν μελετητές από την Αθήνα και αυτό σημαίνει και συνδρομή της κεντρικής κυβέρνησης. Εμείς αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε και στο Υπουργείο Υποδομών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας», είπε χαρακτηριστικά.

64υ54υ4

Μεταβαίνει ο Λέκκας

Σε συνεννόηση με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, δόθηκε εντολή από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου και μεταβαίνει σήμερα στις Βούτες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης ο Πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου, Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, για τη διενέργεια αυτοψίας και την εκτίμηση της κατάστασης που έχει προκύψει από τις εκτεταμένες ρηγματώσεις.

Σκοπός είναι, η διερεύνηση των αιτίων του φαινομένου, η διαπίστωση της πιθανότητας επέκτασής του σε γειτονικές περιοχές, καθώς και η λήψη άμεσων μέτρων αντιμετώπισης. Παράλληλα, θα εξεταστεί αν η περιοχή χρήζει κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης». 

τ343τ34

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου με απόλυτη προσοχή και συντονίζει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των κατοίκων και των υποδομών της περιοχής.

3ρςερφςε

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηράκλειο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark