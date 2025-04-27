Ωραιόκαστρο: Σιδερένια πόρτα καταπλάκωσε παιδί την ώρα που έπαιζε

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στον χώρο αναψυχής Λίμνη Ωραιοκάστρου όταν σιδερένια πόρτα έπεσε και καταπλάκωσε δίχρονο παιδί.

Από παρευρισκόμενους στην περιοχή ενημερώθηκε το EKAB στις 16:40, καθώς οι γονείς του παιδιού είναι αλλοδαποί και δεν γνωρίζουν ελληνικά. Στο αγοράκι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Το παιδί, που φέρει εκδορές και θλαστικά τραύματα, θα παραμείνει για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: skai.gr

