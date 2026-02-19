«Δεν ανησυχούμε, αλλά θέλει μια παρακολούθηση η περιοχή», ήταν το πρώτο σχόλιο του προέδρου του ΟΑΣΠ και καθηγητή Ευθύμη Λέκκα αναφορικά με τη σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ με επίκεντρο τους Γαργαλιάνους που αναστάτωσε νωρίς το πρωί Μεσσηνία και Αρκαδία.

Όπως είπε, πρόκειται για μια περιοχή κοντά στο ελληνικό τόξο, με τη δυτική Πελοπόννησο πάντα να παρουσιάζει υψηλή σεισμικότητα, συνεπώς χρειάζεται προσοχή για να φανεί πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο και αν θα υπάρξει κανονική ακολουθία ή κάτι διαφορετικό. «Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι δεν θα πρέπει να ανησυχούν, είναι σαφές αυτό. Από πλευράς μας, πρέπει να ανησυχούμε από την άποψη ότι δεν μας αφήνει αδιάφορους μια τέτοια σεισμική δραστηριότητα», υπογράμμισε ο κ. Λέκκας.

Ερωτηθείς αν οι σεισμολόγοι έχουν καταλήξει για το αν αυτός ήταν ο κεντρικός σεισμός, απάντησε πως ακόμα είναι πολύ νωρίς, με τα σενάρια να είναι 2: είτε μιλάμε για μεμονωνένη σεισμική δόνηση με πολύ μικρούς μετασεισμούς, είτε θα έχουμε παρατεταμένη ακολουθία με τέτοιου μεγέθους γεγονότα, τα οποία δεν θα δημιουργήσουν ανησυχία.

