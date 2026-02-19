Τον πιθανό στόχο ή τους πιθανούς στόχους της έκρηξης από αμυντικού τύπου χειροβομβίδα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Κορυδαλλό, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε 6 αυτοκίνητα και σε 2 σπίτια, διερευνά η Ελληνική Αστυνομία.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι «οι αστυνομικοί και από το ελληνικό FBI αναζητούν αν υπάρχει παρελθόν σε άτομα που βρίσκονται στην περιοχή, όχι απαραίτητα κοντά στην οικία που έγινε η έκρηξη».

Όπως πρόσθεσε, «υπάρχει για κάποια άτομα παραβατικό παρελθόν στη γειτονιά χωρίς να μας έχει καταγγελθεί κάτι για μεταξύ τους διαφορές».

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, εξετάζονται τα υπολείμματα της χειροβομβίδας προκειμένου να προκύψουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον δράστη ή στους δράστες, καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν.

«Δεν είναι ξεκάθαρο πώς οι δράστες έφτασαν στο σημείο, για αυτό και οι αστυνομικοί αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για την έκρηξη», πρόσθεσε η κ. Δημογλίδου.

Υπενθυμίζεται πως η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών. Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές φθορές σε 6 σταθμευμένα ΙΧ, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε θραύση υαλοπινάκων και σε 2 σπίτια ισογείου και 1ου ορόφου

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), τα οποία εντόπισαν και περισυνέλεξαν υπολείμματα της χειροβομβίδας.

