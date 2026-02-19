Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Παραμένει κλειστή η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Ασπροπύργου προς τον κόμβο Φυλής, λόγω εργασιών. Αναμένεται να ανοίξει την Κυριακή στις 06:00 το πρωί. Μικρές καθυστερήσεις λόγω των εργασιών, στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς την Λεωφόρο Κηφισού.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στον άξονα Γρηγορίου Λαμπράκη - Πέτρου Ράλλη από τη Νεάπολη προς την Κηφισού λόγω χαλασμένων φωτεινών σηματοδοτών, στην Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Καισαριανή προς τον Βύρωνα, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Λεωφόφου Κηφισίας από Κατεχάκη προς Χαλάνδρι, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης, στον Σκαραμαγκά και στην παραλιακή ανά τμήματα..

Πηγή: skai.gr

