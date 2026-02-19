Σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ στα Φιλιατρά Μεσσηνίας

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στα Φιλιατρά Μεσσηνίας προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Μεσσηνία, Ηλεία και Αρκαδία, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών το μέγεθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 4,4 Ρίχτερ, ενώ λίγο αργότερα αναθεωρήθηκε στα 4,3.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Πηγή: skai.gr

