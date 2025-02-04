Ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο παρουσιάζει η Σαντορίνη, με χιλιάδες κατοίκους να έχουν εγκαταλείψει το νησί, λόγω της εξαιρετικά έντονης σεισμικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το orangepress.gr.



Στα Φηρά οι δρόμοι δείχνουν έρημοι, με ελάχιστους κατοίκους και τουρίστες να μετακινούνται. Τα μόνα σημεία όπου υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα είναι τα ταξιδιωτικά γραφεία, στα οποία σχηματίζονται μικρές ουρές από πολίτες που ψάχνουν τρόπο να φύγουν, είτε αεροπορικώς είτε ακτοπλοϊκώς.



Πηγή: skai.gr

