Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος 27χρονος που αποπειράθηκε να βιάσει 30χρονη

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ένας 27χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μία 30χρονη, στην είσοδο πολυκατοικίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού και απόπειρα κλοπής (επειδή επιχείρησε να κλέψει το κινητό τηλέφωνο της παθούσας), πράξεις τις οποίες αρνήθηκε κατά την απολογία του.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ κι ότι τον είχε προσκαλέσει ένας φίλος του στο σπίτι του.

«Είχα πιει, είχε σκοτάδι και την αγκάλιασα, νομίζοντας ότι ήταν ο φίλος μου. Μόλις άρχισε να φωνάζει την άφησα» ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε, χθες τα ξημερώματα, από την 30χρονη γυναίκα, η οποία κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο άνδρας τη θώπευσε κάτω από τα ρούχα της και της έκλεισε με τα χέρια το στόμα.

Η καταγγέλλουσα κατάφερε να ξεφύγει και απευθύνθηκα άμεσα στην Αστυνομία, με συνέπεια να ξεκινήσουν αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του 27χρονου.

Πηγή: skai.gr

