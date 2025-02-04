Δήμαρχος Σαντορίνης: Ψυχραιμία και υπομονή, η σεισμική ακολουθία μπορεί να κρατήσει εβδομάδες

«Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση σε σχέση με τη χθεσινή μέρα. Έγινε μία διυπουργική επιτροπή, στην οποία αναλύθηκαν οι τρόποι και η ετοιμότητα που έχουμε για την αντιμετώπιση ενός ενδεχομένως μεγαλύτερου συμβάντος, που για το ενδεχόμενο συμβάν έχουν μιλήσει οι επιστήμονες, δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που έχουν πει οι επιστήμονες. Το ρήγμα είναι μικρότερο του ρήγματος της Αμοργού, που ακόμη και αν διαρρηχθεί θα δώσει μικρότερους σε ισχύ σεισμούς από τον μεγάλο εκείνο του 1956 και η σύσκεψη είχε να κάνει με την προετοιμασία που έχουμε και σε επίπεδο τοπικό», ανέφερε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Σαντορίνης, Νίκος Ζώρζος.

Όπως εξήγησε σε ό,τι αφορά το τοπικό επίπεδο έχει γίνει ένας σχεδιασμός ο οποίος έχει παρουσιαστεί σε νεκρό χρόνο, πριν το καλοκαίρι, σε όλες τις κοινότητες και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Ζώρζο, αυτός ο σχεδιασμός είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε δήμο. «Είναι ένας υποκείμενος των υπερκείμενων σχεδιασμών, Τάλως, Δάρδανος, Εγκέλαδος που έχει τους χώρους καταφυγής του πληθυσμού. Είναι χώροι που δεν είναι δομημένοι, είναι επίπεδοι και μπορούν να φιλοξενήσουν, είναι 8 περιοχές που έχουν χώρους. Έχουν καταγραφεί για παράδειγμα οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες οι οποίοι θα έχουν την ανάγκη μιας μεταφοράς σε μια δεδομένη χρονική στιγμή που θα γίνει ένα συμβάν που θα αναγκάσει τη μεταφορά τους. Έχουν το διαιτολόγιο για την σίτηση των ανθρώπων στην ύπαιθρο. Αυτά περιλαμβάνει. Έχουμε τα σχέδια εδώ, στο γραφείο μου έχουν γίνει τα συντονιστικά όργανα, τα ΤΕΣΟΠ», τόνισε και πρόσθεσε ότι έχουν γίνει δύο φορές αυτές τις μέρες και πιθανώς να γίνει κι άλλο αν απαιτηθεί. «Σε συνδυασμό με την επαρκέστατη προετοιμασία του κράτους και τον σχεδιασμό που έχουμε εμείς ως Δήμος να αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και υπομονή και αυτή τη σεισμική ακολουθία η οποία μπορεί να κρατήσει κάποιες εβδομάδες», είπε ο κ. Ζώρζος, ενώ επισήμανε ότι από την ενημέρωση που έχει από τους ειδικούς πρόκειται για ένα φαινόμενο σμηνοσεισμών. «Σεισμών, δηλαδή, ιδίου μεγέθους που είναι πυκνοί -ίσως είναι και πρωτόγνωρο στον ελλαδικό χώρο- που βεβαίως μπορεί να δώσει στη συνέχεια και ένα άλλο μεγαλύτερο σεισμό όχι όμως ένα καταστροφικό σεισμό απ' ό,τι λένε οι ειδικοί επιστήμονες», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

