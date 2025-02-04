Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, αποφάσισε σε σημερινή της συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Η απεργία θα ξεκινήσει από τις 00.01 τα ξημερώματα της Παρασκευής έως τις 24.00 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

Το συνδικαλιστικό σωματείο των ναυτικών θα προχωρήσει στην αποστολή εξωδίκων εντός των επόμενων ημερών, όπου θα τοποθετείται για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και για τα ζητήματα που μένουν ανοιχτά για την ασφάλεια των θαλάσσιων ενδομεταφορών.

Πηγή: skai.gr

