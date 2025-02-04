SKY express: Δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια για παιδιά και εκπαιδευτικούς, από Σαντορίνη προς Αθήνα

Δωρεάν εισιτήρια για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για όλες τις πτήσεις από Σαντορίνη προς Αθήνα, προσφέρει η αεροπορική εταιρεία SKY express.

Ειδικότερα, η SKY express, διαθέτει δωρεάν όλα τα εισιτήρια για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών για όλες τις πτήσεις από την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025, που θα πραγματοποιηθούν από το νησί της Σαντορίνης προς την Αθήνα, ανταποκρινόμενη στις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στη Σαντορίνη και τα υπόλοιπα νησιά που πλήττονται από τις συνεχιζόμενες σεισμικές δονήσεις.

Επιπλέον, η SKY express διαθέτει δωρεάν εισιτήρια για όλους τους εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές) που υπηρετούν στα συγκεκριμένα νησιά (Σαντορίνη, Ίο, Αμοργό και Ανάφη) και επιθυμούν να ταξιδέψουν από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα με τις πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025.

Σημειώνεται ότι η SKY express από χθες, 3 Φεβρουαρίου 2025, έχει προσθέσει 5 επιπλέον πτήσεις από και προς το νησί της Σαντορίνης προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις των πολιτών. Τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, η εταιρεία πραγματοποίησε συνολικά 8 πτήσεις από τη Σαντορίνη προς την Αθήνα (6 τακτικές και 2 έκτακτες) και σήμερα, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, πρόκειται να πραγματοποιήσει 8 πτήσεις για τις οποίες τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί. Η μέση τιμή ναύλου για τις πτήσεις της εταιρείας ανέρχεται σε 52,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και φόρων αεροδρομίου 24,41 ευρώ) και περιλαμβάνει χειραποσκευή & προσωπικό αντικείμενο.

Η εταιρεία παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να εξυπηρετήσει άμεσα τις τοπικές κοινωνίες. Εφόσον υπάρξει επιπλέον ανάγκη για μετακινήσεις, θα προστεθούν νέες έκτακτες πτήσεις.

Για τη βέλτιστη και ταχύτερη ενημέρωση, η SKY express συστήνει στους πολίτες να επισκέπτονται τον ιστότοπο της εταιρείας, www.skyexpress.com.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

