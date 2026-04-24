Αίγινα: Συνελήφθη 16χρονη που απείλησε με σουγιά συμμαθητές της σε στάση λεωφορείου

Συνελήφθη σήμερα το πρωί μια 16χρονη που απείλησε με σουγιά συμμαθητές της σε στάση λεωφορείου στην Αίγινα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος, η 16χρονη ευρισκόμενη σε στάση λεωφορείου με συμμαθητές της, τους απείλησε με σουγιά που είχε στην κατοχή της.
Για το συμβάν ενημερώθηκε ο Διευθυντής του σχολείου τους, στον οποίο η 16χρονη παρέδωσε τον σουγιά και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας. Σε βάρος της 16χρονης σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Επιπλέον συνελήφθη η μητέρας της και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (24-4-2026) στην Αίγινα 16χρονη ημεδαπή και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επιπλέον συνελήφθη η μητέρας της και σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (23-4-2026), μετά τη λήξη του σχολικού προγράμματος, η 16χρονη ευρισκόμενη σε στάση λεωφορείου με συμμαθητές της, τους απείλησε με σουγιά που είχε στην κατοχή της.
Για το συμβάν ενημερώθηκε ο Διευθυντής του σχολείου τους, στον οποίο η 16χρονη παρέδωσε τον σουγιά και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
