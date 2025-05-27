Για τον σεισμό 4,8 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στον Κορινθιακό μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, λέγοντας πως οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την περιοχή, καθώς έχει υψηλή σεισμικότητας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας ανέφερε πως «ο σεισμός σημειώθηκε στην είσοδο του Κορινθιακού που είναι ενεργή τεκτονική δομή και δίνει τέτοιους σεισμούς».

«Λόγω του τεκτονικού δυναμικού επιτηρούμε προσεκτικά την περιοχή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά θέλει παρακολούθηση, επειδή ο Κορινθιακός είναι μια περιοχή υψηλής σεισμικότητας» πρόσθεσε ο κ. Λέκκας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στην Αντίκυρα, στις 03:06 τα ξημερώματα της Τρίτης και το ακριβές επίκεντρο εντοπίζεται στην παραθαλάσσια περιοχή 13 χλμ νοτιοανατολικά του Γαλαξιδιού.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 13,5 χιλιόμετρα (αρχικά δόθηκε 16,8).

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός στις περισσότερες περιοχές της Στερεάς στην Αττική και επίσης σε Κορινθία, Αχαΐα και Αργολίδα και είχε μεγάλη διάρκεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν σημειωθεί ζημιές από τον σεισμό ενώ δεν υπάρχουν και τραυματισμοί.

