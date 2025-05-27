Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αντίκυρα, στις 03:06 τα ξημερώματα της Τρίτης. Το ακριβές επίκεντρο εντοπίζεται στην παραθαλάσσια περιοχή 13 χλμ. νοτιοανατολικά του Γαλαξιδιού.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 13,5 χιλιόμετρα (αρχικά δόθηκε 16,8).

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός στις περισσότερες περιοχές της Στερεάς στην Αττική και επίσης σε Κορινθία, Αχαΐα και Αργολίδα και είχε μεγάλη διάρκεια.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν σημειωθεί ζημιές από τον σεισμό.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν με πολύ προσοχή την εξέλιξη του φαινομένου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει παρατηρηθεί έως τώρα μετασεισμική δραστηριότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.