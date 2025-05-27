Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Ουρές 16 χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την παραλιακή λόγω δυο τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν στο ύψος του Μοσχάτου και της παραλιακής.

Την ίδια στιγμή ισχυρό μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντη έως τη Νέα Χαλκηδόνα λόγω εργασιών κοπής κλαδιών. Το συνεργείο έχει καταλάβει το δεξί μέρος του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται οι οδηγοί να προσπεράσουν το συγκεκριμένο σημείο.

Καθυστερήσεις σημειώνονται, επίσης, στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του αθλητικού κέντρου Αγίου Κοσμά προς το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά, στην άνοδο Κηφισίας και κάθοδο Μεσογείων, στον ανοδικό άξονα Συγγρού- Αρδητού-Β. Κωνσταντίνου και τέλος Κατεχάκη-Κανελλοπούλου από την Ηλιούπολη προς τη Μεσογείων

Πηγή: skai.gr

