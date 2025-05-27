Έκκληση προς όλες τις αρμόδιες αρχές απήθυνε ο Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών κ. Κώστας Χύτας, για άμεση κινητοποίηση και αντιμετώπιση ενός ανησυχητικού φαινομένου που φαίνεται πως προκαλεί την ξήρανση των δέντρων στον Κιθαιρώνα, μέσω της εκπομπής «Στιγμιότυπα» του Βασίλη Κουφόπουλου, στον ΣΚΑΪ 100,3.

Ο Κιθαιρώνας, το ιστορικό πευκόφυτο βουνό στα σύνορα Αττικοβοιωτίας, ακολουθεί τα τελευταία χρόνια «μια αθόρυβη άλλα αμείλικτη καταστροφή», καθώς τα δέντρα (στην πλειοψηφία τους πεύκα) «πεθαίνουν». «Ολόκληρες περιοχές έχουν ξεραθεί ολοσχερώς, ενώ το φαινόμενο είναι πιο έντονο τα δύο τελευταία χρόνια», σύμφωνα με τον κ. Χύτα, ο οποίος σημείωσε ότι τα αίτια της καταστροφής παραμένουν άγνωστα.

«Ο Κιθαιρώνας εκπέμπει SOS», τόνισε ο Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ερυθρών προσθέτοντας ότι, με επιστολές του, έχει ενημερώσει για το πρόβλημα, τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις Διευθύνσεις Δασών, κάνοντας έκκληση για το άμεσο ενδιαφέρον τους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, το οποίο δεν είναι μόνο τοπικό, δεν αφορά μόνο τη Βοιωτία, αλλά και την Αττική.

Ο κ. Χύτας μίλησε επίσης για τους ενδεχομένους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η ξήρανση των δέντρων, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι τα ξεραμένα αυτά δέντρα αποτελούν επικίνδυνη «εύφλεκτη ύλη», ενώ ο δημοσιογράφος Βασίλης Κουφόπουλος, κατέγραψε κλήσεις ακροατών που ανέφεραν ότι παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως το Καρπενήσι και ο Υμηττός.

Ακούστε τη συνέντευξη του κ. Κώστα Χύτα στον ΣΚΑΪ 100,3 (από 02.58, έως 07.57).

*Πηγή φωτογραφίας Wikipedia

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.