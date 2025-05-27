Τρεις προσαγωγές έγιναν από κλιμάκιο του τμήματος Ανθρωποκτονιών, το βράδυ της Δευτέρας, για την υπόθεση της δολοφονίας της 69χρονης συμβολαιογράφου τον περασμένο Φεβρουάριο, η οποία είχε βρεθεί στην αυλή του σπιτιού της, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, τα άτομα ανακρίνονται και πιθανότατα εντός της ημέρας να εκδοθούν και εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους.

Ένας από τους υπόπτους, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αλλοδαπός και φαίνεται ότι ήταν αυτός που τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 69χρονη γυναίκα.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται περισσότερες εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό.

Το κίνητρο πιθανότατα ήταν η ληστεία. Δεν κατάφεραν όμως να αρπάξουν κάτι από την 69χρονη γυναίκα. Στη συνέχεια οι δράστες διέφυγαν. Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας πληροφορίες αλλά και οπτικό υλικό, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα τρία άτομα.

Από τις έρευνες που έγιναν δεν εντοπίστηκε το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο ο δράστης προκάλεσε το θανατηφόρο τραύμα στη 69χρονη.

Πηγή: skai.gr

