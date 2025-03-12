Λαθρεμπόριο καυσίμων: 250 πρατήρια έκλεβαν με «πειραγμένες» αντλίες

Δυο κυκλώματα διακίνησης λαθραίων καυσίμων εξιχνίασε η οικονομική αστυνομία προχωρώντας σε δεκάδες συλλήψεις ιδιοκτητών πρατηρίων σε όλη τη χώρα.

Από 10% έως 30% λιγότερο καύσιμο από αυτό που πλήρωνε ο κάθε πολίτης, έμπαινε στο ρεζερβουάρ, από περίπου 250 πρατήρια υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα.

Οι ιδιοκτήτες δύο εταιρειών εγκατάστασης αντλιών, σε Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και Ασπρόπυργο είχαν δημιουργήσει παράνομο λογισμικό, που λειτούργησε μια φάμπρικα κλεψιάς των καταναλωτών και διακίνησης του λαθραίου ή νοθευμένου καυσίμου στη μαύρη αγορά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο μετρητής της αντλίας αλλά και η απόδειξη έγραφαν την παραδιδόμενη ποσότητα καυσίμου ολόκληρη, δίχως να περιλαμβάνουν το καύσιμο που παράνομα είχαν παρακρατήσει, ενώ απενεργοποιούσαν το σύστημα μέσω υπολογιστή ή μέσω εφαρμογής κινητών σε περίπτωση ελέγχων.

Η κάθε εταιρεία που είχε προμηθεύσει το λογισμικό λάμβανε από τους πρατηριούχους περισσότερα από 100.000 ευρώ το μήνα, ενώ η οικονομική ζημιά για τους καταναλωτές, ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ το τελευταίο μόνο εξάμηνο, σύμφωνα με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 61 άτομα, μεταξύ των οποίων συγγενικό πρόσωπο, του επονομαζόμενου "Ζαμπόν", η οποία διατηρούσε δύο βενζινάδικα με το παράνομο λογισμικό.

Εγκέφαλος της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης ήταν ο 58χρονος ιδιοκτήτης εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε εντάξει σε αυτή τη 57χρονη σύζυγό του, τον 28χρονο γιο του και 54 ακόμη άτομα που κατηγορούνται.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση αριθμούσε 39 μέλη, και αρχηγός τους φερόταν ένας 68χρονος από τον Ασπρόπυργο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.