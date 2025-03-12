Της Έλενας Γαλάρη

Αντιμέτωποι με έξι κακουργήματα και ένα πλημμέλημα είναι οι 61 συλληφθέντες που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο καυσίμων και την παραποίηση μετρήσεων στις αντλίες πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Συγκεκριμένα σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών με προκληθεισα ζημιά άνω των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και αλλοίωση συστήματος καυσίμων.

Σε βάρος των 61 κατηγορουμένων έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες.

