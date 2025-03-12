Θεσσαλονίκη: Κλειστοί αύριο από τις 11 το πρωί τρεις σταθμοί του Μετρό

Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο, Πέμπτη, από τις 11 το πρωί, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Βενιζέλου» και «Σιντριβάνι».

Στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Μετρό thessmetro.gr επισημαίνεται ότι οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

