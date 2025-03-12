Σε επίτιμο μέλος της ανακηρύσσει τον Πέτρο Τατσόπουλο η Ένωση Αθέων

Σε επίτιμο μέλος της ανακηρύσσει η Ένωση Αθέων τον συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο. Μάλιστα, για τον λόγο αυτό η Ένωση διοργανώνει ειδική εκδήλωση την Κυριακή 23 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Αθεΐας

Η Ένωση Αθέων εξηγεί πως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19ης Οκτωβρίου 2024, πρότεινε σε προσωπικότητες των γραμμάτων και των επιστημών τον τίτλο του επίτιμου μέλους, σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς τους στον αγώνα για την εκκοσμίκευση της ελληνικής πολιτείας, αλλά και της γενικότερης συνεισφοράς τους στον ορθολογισμό.

Η πρώτη ανακήρυξη αφορά στον συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο. "Με το συγγραφικό του έργο, αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις του στα θέματα σχετικά με τη θρησκεία και την Εκκλησία της Ελλάδος, αποτελεί μια σταθερή φωνή υπέρ του ορθολογισμού και ενάντια στον θρησκευτικό σκοταδισμό στη χώρα.

Για τη στάση του αυτή έχει δεχθεί επιθέσεις, απειλές και μηνύσεις, με αποτέλεσμα μέχρι και τη σύλληψή του. Με την ανακήρυξη αυτή αναγνωρίζουμε τη σημαντική συμβολή του στους κοινούς μας σκοπούς και παράλληλα δηλώνουμε τη στήριξη και τη συμπαράστασή μας. Η θρησκεία δεν μπορεί να είναι υπεράνω κριτικής," εξηγεί η Ένωση σε ανακοίνωσή της.

