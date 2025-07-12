Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ένα πεντάχρονο κοριτσάκι από την Παναγίας της Θάσου, το οποίο τραυματίστηκε χθες στο κεφάλι από άλογο που έτρεχε σε μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, την Χρυσή Αμμουδιά.

Το πεντάχρονο κορίτσι βρισκόταν για μπάνιο στην παραλία με την οικογένεια του, όταν ξαφνικά τα άλογα που χρησιμοποιούνται από επιχείρηση ως τουριστική δραστηριότητα, άρχισαν να τρέχουν ανεξέλεγκτα στην παραλία, με αναβάτες τουρίστες.

Το μικρό κορίτσι που έπαιζε στην παραλία, τραυματίστηκε όταν τα άλογα του πάτησαν το κεφάλι.

Ο υπεύθυνος της επιχείρησης Καβάλας συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, τη Δευτέρα 14 Ιουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

