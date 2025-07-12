Ελληνικά αγριολούλουδα σε ανθοπωλεία με αδειοδοτημένες καλλιέργειες προτείνουν ερευνητές

Μπουκέτα με ελληνικά αγριολούλουδα αντί για τα συνήθη τριαντάφυλλα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και να διατίθενται ως επιλογή στα ανθοπωλεία. Ερευνητές, στο πλαίσιο έργου με αντικείμενο την «Προώθηση νέων ανθοκομικών ειδών από σπάνια - ακριβοθώρητα αυτόχθονα φυτά της Ελλάδας, για παραγωγή κοπτόμενων ανθέων με λιπάνσεις ακριβείας», καλλιέργησαν πέντε είδη της ελληνικής χλωρίδας και πρότειναν τη χρήση τους σε ανθοπώλες.

Ωστόσο, όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δρ Γιώργος Τσοκτουρίδης, επικεφαλής της επιχειρησιακής ομάδας, με συντονιστή φορέα τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», και ειδικότερα το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, απαιτείται ειδική άδεια και πλαίσιο από τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής ανάπτυξης ώστε να δίνεται ειδική άδεια καλλιέργειας των αυτόχθονων φυτών σε αγρότες.

«Επιλέξαμε πέντε άνθη και συγκεκριμένα τα τρία από την Κρήτη (Campanula-cretica, Campanula-pelviformis και Petromaroula-pinnata), το Helichrysum-orientale, που φύεται σε νησιά όπως τα Κύθηρα και την Αμοργό και τη Satureja-pilosa, που είναι βαλκανικό είδος. Τα καλλιεργήσαμε σε συνεργασία με ανθοπαραγωγούς σε δύο πιλοτικούς αγρούς και αυτό που προέκυψε, μας άρεσε», εξηγεί ο κ. Τσοκτουρίδης.

Τα λουλούδια βγήκαν, κόπηκαν και αξιολογήθηκαν την περασμένη άνοιξη και συμπεριλήφθηκαν σε συνθέσεις με άλλα εμπορικά είδη φυτών που παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη εκδήλωση στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων ΕΛΓΟ-Δήμητρα, όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του έργου που υλοποιήθηκε και με τη συμβολή του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών. «Δεν ήταν εύκολο να καλλιεργηθούν, γιατί ταυτόχρονα έπρεπε να δοκιμάσουμε κάποια συστήματα με σκίαση, μέσα στο θερμοκήπιο και εκτός, στον αγρό», αναφέρει ο κ. Τσοκτουρίδης.

Το σημαντικό όμως είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι τα ενδημικά είδη που αποτελούν μέρος της ελληνικής χλωρίδας δεν μπορεί ο καθένας να τα πάρει, να τα αξιοποιήσει και να τα εμπορευτεί. Χρειάζεται ειδική άδεια από τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα σχήμα ώστε να δίνεται άδεια σε αγρότες για να μπορούν να τα καλλιεργήσουν.

«Υπάρχει εντούτοις ενδιαφέρον και για άλλα είδη φυτών, που θα "κατέβουν" σε ερευνητικά προγράμματα, όπως οι ελληνικές τουλίπες, που έχουμε 15 είδη. Πρέπει να αρχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε τους γενετικούς πόρους της χώρας μας για να τους καρπωθούν οι Έλληνες αγρότες. Θα πρέπει φυσικά να φτιαχτεί και ένα νομοθετικό πλαίσιο ώστε να κατοχυρώσουμε όλα τα ενδημικά μας είδη (περίπου 1500) και να μην καλλιεργούνται από άλλα κράτη».

Ελληνικά αγριολούλουδα σε βάζα

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των πέντε ειδών της ελληνικής χλωρίδας που επιλέχθηκαν είναι ότι διατηρούνται για αρκετό καιρό στα ψυγεία και έχουν μεγάλα στελέχη. «Οι ανθοπώλες στοχεύουν στα λουλούδια, τα οποία είναι κομμένα για το βάζο, έχουν δηλαδή στελέχη τουλάχιστον 60 εκατοστά», εξηγεί ο ερευνητής.

Το έργο, που ολοκληρώνεται τέλη Σεπτεμβρίου, με τίτλο ελληνικά κοπτόμενα άνθη, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, Μέτρο 16, Υπομέτρο 16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» - ΔΡΑΣΗ 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων, οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Απώτερος στόχος του είναι η μείωση των εισαγωγών του κλάδου της ανθοκομίας, με την ανάδειξη, χρήση και εμπορική εκμετάλλευση νέων ανθοκομικών ειδών που προέρχονται από την ελληνική χλωρίδα και έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (ενδημικά, σπάνια, απειλούμενα με εξαφάνιση) και φυσική προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες. Με την αειφορική καλλιέργεια αυτών των ειδών, προστατεύεται το γενετικό υλικό τους χωρίς να μειωθούν οι αυτοφυείς πληθυσμοί ή να καταστρέφονται τα ενδιαιτήματά τους. Ταυτόχρονα, τέτοιου τύπου εναλλακτικές καλλιέργειες χαμηλών εισροών για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με γεωργία ακριβείας εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση ζημιών και στην αύξηση προσαρμοστικότητας της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Επιχειρησιακή Ομάδα αποτελείται από οκτώ εταίρους, με συντονιστή φορέα τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», και με υπόλοιπα μέλη τα Λιπάσματα Θεόφραστος, Φυτώρια RHODOLAND, τον Αγροτικό Ανθοπαραγωγικό Συνεταιρισμό Αθηνών, τον Σύλλογο Ανθοπωλών Καταστηματαρχών Αττικής, την Σύμβουλοι Εuricon ΕΠΕ, την ΚοινΣΕπ Greek Hero Foods και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής τοπίου.

Πηγή: skai.gr

