Φλωρίδης: Σύσταση Εθνικής Επιτροπής ιατροδικαστών για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Για την απόφασή του να τεθεί σε αναστολή η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας, με αφορμή την υπόθεση Μουρτζούκου, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ενώ ανακοίνωσε και τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής ιατροδικαστών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε πως: «Κοιτώντας αυτή την κατάσταση, όχι στην Πάτρα, αλλά συνολικά το πώς είχε εξελιχθεί η Ιατροδικαστική υπηρεσία της χώρας, μόνο υπηρεσία δεν ήταν. Και δεν ήταν υπηρεσία με την έννοια ότι ενώ υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο δεν είχε καμία δομή δική του για να τις εποπτεύει. Δηλαδή, στο υπουργείο δεν υπήρχε Γενική Διεύθυνση αρμόδια για τις ιατροδικαστικές. Ήταν δυστυχώς, απολύτως ανεξέλεγκτη. Ο καθένας ήταν μια μονάδα οπουδήποτε, χωρίς καμία εποπτεία, χωρίς καμία διοίκηση, χωρίς καμία περιφερειακή διεύθυνση, χωρίς τίποτα».

«Εμείς λοιπόν, φτιάξαμε ένα νόμο ο οποίος ήδη εφαρμόζεται. Οργανώσαμε Γενική Διεύθυνση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Περιφερειακές Διευθύνσεις και τοπικές Διευθύνσεις. Άρα, αυτό το σύστημα μπήκε στον έλεγχο (…). Τώρα η τελευταία εξέλιξη οδήγησε στο να αναστείλουμε συνολικά τη λειτουργία της Πάτρας (…). Και θα διεξαχθεί η έρευνα που διέταξε ο εισαγγελέας Εφετών της Πάτρας για να δούμε τυχόν ποινικές ευθύνες. Άρα, ανεστάλη όλη η λειτουργία σε μια υπηρεσία που δεν είχε πια δυνατότητες να προσφέρει. Επομένως, τώρα πρέπει να την ανασυγκροτήσουμε από την αρχή και για να μπορέσει αυτή η υπηρεσία να λειτουργήσει γρήγορα. Δεν μπορεί η Πάτρα να μένει χωρίς ιατροδικαστική υπηρεσία. Είμαστε σε διαδικασία συνολικής αναδιάρθρωσης αυτής της υπηρεσίας που προσέξτε, είναι πολύ απαραίτητη για την απονομή της δικαιοσύνης. Διότι, πάρα πολλές δικαστικές αποφάσεις και πάρα πολλές αστυνομικές και δικαστικές έρευνες εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των δικών τους ερευνών», σημείωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Αναφορικά με την Κόρινθο, όπου υπάρχει ένας ιατροδικαστής ο οποίος είχε κάνει την πρώτη άστοχη εξέταση, στην περίπτωση-υπόθεση της Μουρτζούκου, ο κ. Φλωρίδης είπε: «Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Θα το δούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κι άλλοι ιατροδικαστές, αλλά είπαμε ότι θα ενισχύσουμε την Κόρινθο και από την Αθήνα, όπου χρειάζεται, για να μπορέσει να ανταποκριθεί κανονικά».

Μεταξύ άλλων τόνισε: «Αυτό που κάναμε λοιπόν, με την καινούργια νομοθεσία δεν είναι μόνο να συγκροτήσουμε αυτή την υπηρεσία ως μία κανονική υπηρεσία της χώρας, η οποία να ελέγχεται επιτέλους. Είναι ότι κάναμε τρία καινούργια πράγματα:

Νομοθετήσαμε μια τριμελή επιτροπή ιατροδικαστών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και η οποία μπορεί να επιλαμβάνεται όλων των ιατροδικαστών εκθέσεων που με εντολή κάποιου εισαγγελέα ή κάποιου ανακριτή, κάποιου πολίτη ή ένα αίτημα ενός πολίτη φαίνεται ότι αυτή ιατροδικαστική έκθεση πάσχει. Άρα, λοιπόν, αυτό ιδρύεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα είναι μια δευτεροβάθμια εξέταση, πρώτη φορά στη χώρα μας, η οποία αποκτά μια Εθνική επιτροπή ιατροδικαστών, η οποία εντός των επόμενων ημερών η Εθνική αυτή επιτροπή ιατροδικαστών θα συντάξει και το πόρισμα για την υπόθεση Μουρτζούκου (…).

Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις δεν ήταν αναγκασμένες να τηρούν έναν τύπο, όπου δηλαδή περιλαμβάνονται οπωσδήποτε κάποια σημαντικά στοιχεία ή κάποια βασικά στοιχεία. Αυτό το νομοθετήσαμε και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο το οποίο λέει ότι κάθε ιατροδικαστική έκθεση για να μπορέσει να γίνει αποδεκτή από οπουδήποτε, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε κάποια στοιχεία (…). Άρα, τώρα οι ιατροδικαστικές εκθέσεις θα οφείλουν να είναι πλήρεις και να απαντούν στα συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θέτει αυτό το πρωτόκολλο και να μην υπεκφεύγουν.

Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι εξελίσσεται αυτό τον καιρό μία πρωτοποριακή παγκοσμίως έρευνα στην Ελλάδα, με μια προγραμματική σύμβαση που έκανε το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το Πανεπιστήμιο Πειραιά με ένα ειδικό τμήμα εκεί, για να μπορέσει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας παντού σε όλη την Ελλάδα να αποκτήσουν δυνατότητα ιατροδικαστικών εξετάσεων με τεχνητή νοημοσύνη. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ιατροδικαστής έχει στα χέρια του ένα εργαλείο πολύ πιο προωθημένο επιστημονικά για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του ταχύτατα και να την κάνει πιο αξιόπιστα.

Όταν θα το παρουσιάσουμε αυτό, θα καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς εννοούμε. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή ακριβώς η παρέμβαση από κάποια κυκλώματα πολεμιέται λυσσαλέα αυτή τη στιγμή».



