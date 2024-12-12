Το σοβαρό χθεσινό περιστατικό που έβγαλε στη δημοσιότητα το onlarissa.gr, στο 7ο ΕΠΑΛ, στάθηκε η αφορμή να διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νίκος Ζέρβας έκανε λόγο για ανησυχητικό φαινόμενο, ενώ πρόσθεσε ότι αύριο εφόσον σήμερα υπάρχει κατάληψη από τους μαθητές, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι θα βρεθούν στο σχολείο.

Συγκεκριμένα ο Διευθυντής σημείωσε για το περιστατικό:

«Έγινε ένα περιστατικό χθες το οποίο μας ανησύχησε πάρα πολύ. Ένα μεγάλο πλήθος μαθητών κινήθηκε απειλητικά εναντίον κάποιου συμμαθητή τους, με αποτέλεσμα η κατάσταση να μην είναι διαχειρίσιμη από το σχολείο και έτσι να κληθεί η αστυνομία. Η ομάδα ΔΙΑΣ κατέφτασε αμέσως, αποκατέστησε την τάξη και φυγάδευσε τον μαθητή που κινδύνευε. Την ίδια ώρα ήρθαν και οι γονείς τους και έφυγαν μαζί με τον μαθητή. Οι δύο διευθυντές των σχολείων του 7ου ΕΠΑΛ και των Εργαστηριακών Κέντρων κλήθηκαν για κατάθεση στην αστυνομία. Από την πλευρά μας διατάχθηκε κατεπείγουσα ΕΔΕ η οποία θα διερευνήσει ενδελεχώς τα δεδομένα. Είχε προγραμματιστεί να εμπλακούν στη διαδικασία οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί και ο σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου και να γινόταν ένα συμβούλιο διδασκόντων που θα αποτύπωνε την κατάσταση, αλλά το σχολείο σήμερα βρίσκεται σε κατάληψη, οπότε αυτά όλα θα γίνουν πιθανότατα αύριο. Υπάρχει μια φήμη ότι ένας μαθητής ενεπλάκη σε περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης προς μια μαθήτρια, αλλά αυτό είναι υπό διερεύνηση. Δεν υπήρξε κάποια καταγγελία».

Πηγή: skai.gr

