Λάρισα: Βίντεο από τη στιγμή που επικράτησε αναταραχή σε σχολείο με επίθεση σε μαθητή για πληροφορία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά συμμαθήτρια του

Αναστατωμένη είναι η μαθητική κοινότητα της Λάρισας για το περιστατικό που έλαβε χώρα χθες Τετάρτη το μεσημέρι στο 7ο ΕΠΑΛ, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο με επίθεση μαθητών σε συμμαθητή τους.

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του onlarissa.gr, στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν όταν μαθητές μαζικά άρχισαν να καταφέρονται εναντίον συμμαθητή τους, με αφορμή πληροφορία που μεταδόθηκε με ταχύτατους ρυθμούς σε όλο το σχολείο για σεξουαλική παρενόχληση σε μαθήτρια του ίδιου σχολείου -εκτός σχολικού συγκροτήματος- από τον μαθητή που δέχθηκε την επίθεση.

Επικράτησε μεγάλη σύγχυση με την κατάσταση να γίνεται ανεξέλεγκτη και τους καθηγητές να επεμβαίνουν και να φυγαδεύουν τον εν λόγω μαθητή σε αίθουσα, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, η μαθήτρια φέρεται να δέχθηκε τη σεξουαλική παρενόχληση του συμμαθητή της πριν αρκετές ημέρες και μοιράστηκε το γεγονός με κάποιους συμμαθητές της, χωρίς η ίδια να έχει προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία. Η πληροφορία διέρρευσε σε όλο τον μαθητικό πληθυσμό του εν λόγω σχολείου, με αποτέλεσμα να γίνει η μαζική επίθεση στο πρόσωπο του μαθητή.

Με απόφαση του διευθυντή οι μαθητές σχόλασαν νωρίτερα για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο, φυγάδευσε τον μαθητή που φέρεται να έκανε τη σεξουαλική παρενόχληση, εκτός σχολείου και ξεκίνησε άμεσα ενδελεχή έρευνα για το σοβαρό αυτό περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.