Επανέρχονται από το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου τα δρομολόγια των τουριστικών αμαξοστοιχιών 3800 - 3801 του τρένου του Πηλίου, που είναι γνωστό και ως «Μουτζούρης».

Όπως αναφέρει η Hellenic Train, το τρενάκι του Πηλίου θα αναχωρεί κάθε Σάββατο και Κυριακή από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00 (αμαξ. 3800) και θα επιστρέφει από τις Μηλιές στις 15:00 (αμαξ. 3801), με ενδιάμεση στάθμευση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις της διαδρομής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων https://tickets.hellenictrain.gr/, την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (Hellenic Train App), το 213 0121010 (ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή να επισκεφθούν την σχετική σελίδα της Hellenic Train: https://www.hellenictrain.gr/treno-toy-pilioy-mia-mythiki-diadromi.

Πηγή: skai.gr

