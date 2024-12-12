Της Έλενας Γαλάρη

Την παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προκάλεσαν δημοσιεύματα του Τύπου, σύμφωνα με τα οποία ένας 16χρονος φιλοξενούμενος στη δομή Μαλακάσας υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και βασανισμούς.

Η κ. Αδειλίνη έχει δώσει παραγγελία στον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας να διενεργήσει κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό και να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των υπευθύνων της Δομής.

Τι κατήγγειλε ο 16χρονος - Συλλήψεις στη δομή

Σύμφωνα με την καταγγελία του ανήλικου, τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις 3 περίπου τα ξημερώματα, έξι ομοεθνείς του τον πήραν από το δωμάτιό του και τον οδήγησαν σε έναν οικίσκο της δομής.

Εκεί, όπως κατήγγειλε ο 16χρονος, του έδεσαν τα χέρια και τον φίμωσαν και στη συνέχεια άρχισαν να τον μαστιγώνουν με καλώδια, ενώ ένας από τους δράστες του έβαζε στο σώμα του πυρακτωμένο κουτάλι, ενώ ένας άλλος φαίνεται ότι τον κακοποίησε σεξουαλικά.

Έχουν συλληφθεί 5 άτομα. Δύο είναι ανήλικοι 16 και 17 ετών και δύο ενήλικοι 18 και 21 ετών, όλοι από την Αίγυπτο. Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, πορνογραφία, παράνομη βία, παράνομη κατακράτηση και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Το ανήλικο θύμα μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών για διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

