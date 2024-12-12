Της Έλενας Γαλάρη

Ευθύνες λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας καταλογίζει στην πρώην τράπεζα Marfin ο Άρειος Πάγος για τη φωτιά που ξέσπασε στο κτίριο κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο συλλαλητήριο τον Μάιο του 2010, εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους τρεις υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων και μια έγκυος.

Το Δ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με αναίρεσε την εφετειακή απόφαση κρίνοντας ότι η πρώην τράπεζα Marfin και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της που μίσθωνε το κτίριο φέρουν ευθύνες για τη μη λήψη μέτρων ασφαλείας που θα απέτρεπαν την ολική καταστροφή του οικήματος.

«Το Εφετείο υπό τις προεκτεθείσες παραδοχές του, στέρησε την προσβαλλόμενη απόφαση από νόμιμη βάση, καθόσον διέλαβε ανεπαρκείς, ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες, ως προς το κρίσιμο ζήτημα της αδικοπρακτικής ευθύνης της πρώτης αναιρεσίβλητης μισθώτριας τράπεζας και των μελών του ΔΣ αυτής ως προς τις αποδιδόμενες σ’ αυτούς παραλείψεις, που καθιστούν ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο, ως προς τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεων των άρθρων 914, 330, 300, 297 και 298 του ΑΚ, τις οποίες εσφαλμένα δεν εφάρμοσε κι έτσι παραβίασε αυτές εκ πλαγίου».

Το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνοντας ότι η απόφαση του Εφετείου του 2020 έχει αντιφατικές και ανεπαρκείς αιτιολογίες, και ως εκ τούτου ανέπεμψε την υπόθεση για νέα κρίση στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλο δικαστή, από εκείνον που εξέδωσε την αναιρούμενη απόφαση του Εφετείου.

Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, «το Εφετείο, μεταξύ των άλλων, δέχθηκε ότι για την ολοσχερή καταστροφή του μισθίου δεν φέρει καμία υπαιτιότητα η πρώτη εναγόμενη μισθώτρια, χωρίς να διαλαμβάνει παραδοχές για τη λήψη και την τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας» και «διέλαβε ανεπαρκείς αιτιολογίες εάν οι αποδιδόμενες παραλείψεις στη μισθώτρια τράπεζα και στα μέλη του ΔΣ αυτής, ως οργάνων του νομικού προσώπου».

Πηγή: skai.gr

