Λάρισα: Επιτέθηκαν σε αγόρι που ειπώθηκε ότι παρενόχλησε σεξουαλικά συμμαθήτρια

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης, σε σχολείο της Λάρισας και ειδικότερα στο 7ο ΕΠΑΛ, όταν μαθητές μαζικά άρχισαν να καταφέρονται εναντίον συμμαθητή τους, με αφορμή πληροφορία που μεταδόθηκε με ταχύτατους ρυθμούς σε όλο το σχολείο για σεξουαλική παρενόχληση σε μαθήτρια του ίδιου σχολείου -εκτός σχολικού συγκροτήματος- από τον μαθητή που δέχθηκε την επίθεση.

Επικράτησε μεγάλη σύγχυση με την κατάσταση να γίνεται ανεξέλεγκτη και τους καθηγητές να επεμβαίνουν και να φυγαδεύουν τον εν λόγω μαθητή σε αίθουσα, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, η μαθήτρια φέρεται να δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον συμμαθητή της πριν αρκετές ημέρες και μοιράστηκε το γεγονός με κάποιους συμμαθητές της, χωρίς η ίδια να έχει προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία.

Η πληροφορία διέρρευσε σε όλο τον μαθητικό πληθυσμό του σχολείου, με αποτέλεσμα να γίνει η μαζική επίθεση στο πρόσωπο του μαθητή

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο γύρω στις 1.30 το μεσημέρι της Τετάρτης και φυγάδευσε τον μαθητή που κατηγορήθηκε για αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό, εκτός σχολείου.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα.

