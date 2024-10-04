Άγνωστοι επιχείρησαν να αποσπάσουν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών επιχειρηματία, χρησιμοποιώντας το όνομα του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού- Αθλητισμού Σωτ. Σουλούκου της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι επιτήδειοι, προσποιούμενοι εκπρόσωπο του κ. Σουλούκου ζήτησαν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για να καταθέσουν δήθεν χρήματα, δίχως να καταφέρουν να εξαπατήσουν τον πολίτη.

Με αφορμή το παραπάνω περιστατικό, η Περιφέρεια συστήνει στους πολίτες να μην ακολουθούν ποτέ οδηγίες από μη επιβεβαιωμένες πηγές και εφόσον δεχτούν τέτοιου είδους κλήση, να το αναφέρουν αμέσως στις αρμόδιες αρχές ή να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν τέτοιου είδους κλήσεις. Να μην αποκαλύπτουν ποτέ προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα μέσω τηλεφώνου. Να μην ακολουθούν ύποπτους υπερσυνδέσμους (links) που λαμβάνουν σε συνέχεια αντίστοιχων τηλεφωνικών κλήσεων.

Πηγή: skai.gr

