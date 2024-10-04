Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρευρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2024, στην ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων στρατιωτών της 2024 Ε’ ΕΣΣΟ, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) – Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων (ΚΕΝ) στη Θήβα.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και την εφεδρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της «Ατζέντας 2030»

Αναλυτικά ο υπουργός ανέφερε τα εξής:

«Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στη Θήβα (ΚΕΠΒ) στην ορκωμοσία της Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

Οι νέοι οπλίτες σήμερα έδωσαν τον συνταγματικά προβλεπόμενο όρκο πίστης και αφοσίωσης στην Πατρίδα. Μια πράξη ατομικής ευθύνης έναντι της προάσπισης της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, δηλαδή της προάσπισης της ελευθερίας της Ελλάδας.

Θα ήθελα να πω ότι η θητεία δεν αποτελεί απλή υποχρέωση. Αποτελεί χρέος και αποτελεί τιμή.

Δεν έχω πρόθεση να καταναλώσω το χρόνο σας με περιττές μεγαλοστομίες. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι το ιστορικό ελληνικό παράδειγμα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, βασίζεται στον στρατό των πολιτών.

Η υπηρεσία των πολιτών ως στρατιωτών στην Πατρίδα είναι διαχρονική αξιακή επιλογή του Ελληνισμού. Και γι’ αυτό οι γονείς στεκόμαστε απέναντι στα παιδιά μας με υπερηφάνεια σήμερα. Κατανοώ την υπερηφάνεια, όπως κατανοώ και τις όποιες ανησυχίες σας.

Κυρίες και κύριοι, ο στρατός μας δεν είναι επαγγελματικός, όπως σε άλλες χώρες. Έχει, βέβαια, έναν λαμπρό επαγγελματικό κορμό. Βασίζεται, όμως, στη συμμετοχή του Έλληνα πολίτη. Και οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες δημιουργούν και νέες απαιτήσεις.

Η θητεία λοιπόν, δηλαδή η προσφορά χρόνου από τους νέους ανθρώπους στην Πατρίδα τους, πρέπει να εξελιχθεί, ώστε να υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες ασφάλειας της Πατρίδας μας. Και, επίσης, να είναι χρήσιμη για τους νέους ανθρώπους.

Γι’ αυτό προωθούμε σημαντικές αλλαγές, τόσο στη θητεία όσο και στην εφεδρεία.

Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Η θητεία από αγγαρεία πρέπει να μετατραπεί σε μια θητεία με ουσία.

Σε μια θητεία ευκαιρία, και για την πατρίδα και για τον νεοσύλλεκτο.

Ο οπλίτης θα μπορεί να αποκτά δεξιότητες χρήσιμες για τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά χρήσιμες και για τον ίδιο.

Αυτό συνιστά ευκαιρία για να έχουμε έναν άρτια εκπαιδευμένο οπλίτη, ο οποίος μάλιστα θα μπορεί αν ο ίδιος το επιλέξει, δηλαδή σε εθελοντική βάση, να μετακαλείται από τις Ένοπλες Δυνάμεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στους επόμενους λοιπόν 24 μήνες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της «Ατζέντας 2030» η στρατιωτική θητεία αλλάζει. Θα αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία απόκτησης εκτεταμένων βασικών επιχειρησιακών γνώσεων αλλά και ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων.

Θα επικεντρωθούμε, καταρχήν, στην εντατική επιχειρησιακή εκπαίδευση, αλλά οι οπλίτες θα αποκτούν γνώσεις οι οποίες θα τους καθιστούν έτοιμους για τις σύγχρονες προκλήσεις. Με την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων, απαραίτητων για την επιβίωση στο πλαίσιο των σύγχρονων επιχειρήσεων, αλλά και ειδικοτήτων πιστοποιημένων.

Έτσι, θα εφοδιάζουμε τους οπλίτες με γνώσεις που θα τους καθιστούν γενικά χρήσιμους και θα τους δίνουν ένα ισχυρό πλεονέκτημα για τη μετέπειτα ζωή τους και την επαγγελματική τους πορεία.

Είμαστε σε διαρκή επαφή με τις εργοδοτικές οργανώσεις ώστε οι δεξιότητες που θα αποκτούν οι νέοι στον στρατό να είναι αντίστοιχες με τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

Επίσης, θα αλλάξει και η στολή και ο εξοπλισμός του μαχητή. Σύγχρονο κράνος, προστατευτικά γυαλιά, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες, εξαρτύσεις, διαφορετικό υδροδοχείο. Μια σειρά από αλλαγές που θα οδηγήσουν στον σύγχρονο μαχητή και τελικά στον σύγχρονο στρατό.

Υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε περίπου 36 μήνες για να αλλάξουμε και την εφεδρεία και να μπορέσουμε να αρχίσουμε την υλοποίηση του πρωτοποριακού προγράμματος εθελοντικής στράτευσης γυναικών, ώστε τα άξια επαγγελματικά μας Στελέχη να συμπληρώνονται και από άρτια εκπαιδευμένους οπλίτες.

Όλα αυτά θα τα παρουσιάσω, με ειδικές παρουσιάσεις, στο αμέσως προσεχές μέλλον.

Καταλήγω λέγοντας, κυρίες και κύριοι, ότι η ύπαρξη της Πατρίδας στηρίχθηκε πάντα και στηρίζεται στη νέα γενιά των Ελλήνων.

Και η θητεία και η εφεδρεία αποτελούν προϋπόθεση υπαρξιακή. Αποτελούν προϋπόθεση για να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε τη χώρα αν απαιτηθεί. Ή για να σας το πω με δύο λέξεις: Αποτελούν απαραίτητη συνθήκη εθνικής ανεξάρτητης ύπαρξης.

Τελειώνοντας, όταν ήρθα στο Κέντρο πληροφορήθηκα μια ενδιαφέρουσα παράδοση. Μου λένε ότι όταν παρίσταται ο Υπουργός στην ορκωμοσία έχει την προνομία να χορηγήσει επιπλέον άδεια στους νεοσύλλεκτους οπλίτες. Επειδή είναι η πρώτη ορκωμοσία που παρίσταμαι μετά τη δική μου πολλά χρόνια πίσω, θα κάνω χρήση αυτού του υπουργικού προνομίου και παρακαλώ, κύριε Αρχηγέ του ΓΕΣ, να δοθούν 5 ημέρες επιπλέον άδεια σε κάθε νεοσύλλεκτο οπλίτη.



Ευχαριστώ πολύ».

