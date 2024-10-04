Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε στην Ηλεία και συγκεκριμένα στην περιοχή Πανόπουλου, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πανόπουλου στον δήμο Λασιώνος #Ηλεία.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 4, 2024

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στο Γεράκι Αμαλιάδας, όπου ήχησε και το 112

Πηγή: skai.gr

