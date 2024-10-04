Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία, στην περιοχή Πανόπουλου

Πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού - Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά και στο Γεράκι Αμαλιάδας

φωτια

Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε στην Ηλεία και συγκεκριμένα στην περιοχή Πανόπουλου, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στο Γεράκι Αμαλιάδας, όπου ήχησε και το 112

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά αρχαία ολυμπία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark