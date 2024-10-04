Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε στην Ηλεία και συγκεκριμένα στην περιοχή Πανόπουλου, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πανόπουλου στον δήμο Λασιώνος #Ηλεία.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 4, 2024
Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.
Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στο Γεράκι Αμαλιάδας, όπου ήχησε και το 112
