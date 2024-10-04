Με μία νέα ανάρτηση η Μαρία Καρυστιανού έστειλε μήνυμα ενότητας αφότου το βράδυ της Πέμπτης ο Νίκος Πλακιάς αποδέχθηκε δημόσια να γίνει η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για την τραγωδία στα Τέμπη στο Καλλιμάρμαρο.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Νίκο, Σοφία, Δημήτρη, Μάρθα… Πονάμε το ίδιο. Τα κορίτσια μας είναι μαζί στον ουρανό. Κι αυτό δε θα αλλάξει μέχρι να πάμε κι εμείς κοντά τους. Η ευχή μου είναι να είμαστε ένα. Όλοι. Όλες».

Νωρίτερα, με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media ο Νίκος Πλακιάς αποδέχτηκε την διεξαγωγή της συναυλίας, και έστειλε επίσης μήνυμα ενότητας

Σε ανάρτησή του ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αναφέρει:

«Έμαθα ότι η εκδήλωση θα γίνει.Δέχομαι την απόφαση των αρμοδίων φορέων που πήραν την τελική απόφαση.

Θανάση Παπακωνσταντίνου

Σωκράτη Μάλαμα

Τανια Τσανακλίδου

Φοίβο Δεληβοριά

Κοινοί Θνητοί

Βάλτε όσο πιο πολύ δύναμη μπορείτε στην φωνή σας να ακουστεί ως τον ουρανό. Κάπου εκεί όταν τραγουδήσεις Θανάση την ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ τρία αστέρια θα εμφανιστούν. Είναι τα παιδιά μας και θα χορεύουν. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου», έγραψε.

Έμαθα ότι η εκδήλωση θα γίνει

Δέχομαι την απόφαση των αρμοδίων φορέων που πήραν την τελική απόφαση.

Θανάση Παπακωνσταντίνου

Σωκράτη Μάλαμα

Τανια Τσανακλίδου

Φοίβο Δεληβοριά

Κοινοί Θνητοί

Βάλτε όσο πιο πολύ δύναμη μπορείτε στην φωνή σας να ακουστεί ως τον ουρανό .

Κάπου εκεί… pic.twitter.com/hWU3pjVLOk — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) October 3, 2024

Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, έδωσε το «πράσινο φως» για τη μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για την μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη και η οποία θα διεξαχθεί στις 11 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.