Θρήνος στη Λάρισα από χθες που έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση για την απώλεια του 32χρονου ποδοσφαιριστή Σωκράτη Ευαγγέλου ο οποίος έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή, στη Γερμανία όπου ζούσε το τελευταίο διάστημα.

Ο Σωκράτης τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στο Μόναχο αγωνιζόμενος μάλιστα και σε μια ερασιτεχνική ομάδα.

Πριν από περίπου δύο χρόνια κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, ο αδικοχαμένος 32χρονος είχε αντιμετωπίσει ένα πολύ σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Ο Σωκράτης έφυγε στη Γερμανία και μάλιστα ξεκίνησε σιγά- σιγά να αγωνίζεται και πάλι σε μια ερασιτεχνική ομάδα του Μονάχου. Πριν από δύο περίπου εβδομάδες ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μετέβη σε νοσοκομείο στο Μόναχο όπου δεν του βρήκαν κάτι, οπότε συνέχισε κανονικά τη ζωή και την καθημερινότητά του.

Μέχρι που προχθές τον έψαχναν στην προπόνηση και τον εντόπισαν μέσα στα αποδυτήρια της ομάδας του, νεκρό. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Σωκράτης έχασε τη ζωή του από ανεύρυσμα.

Γραφείο τελετών καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς της σορού του 32χρονου Σωκράτη - Ανταποκρίθηκε στην έκκληση της οικογένειας

Η οικογένεια του άτυχου 32χρονου έκανε έκκληση μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για οικονομική στήριξη προκειμένου να καταφέρουν να μεταφέρουν τη σορό του στην Ελλάδα για την ταφή.

Στην έκκληση της οικογένειας ανταποκρίθηκε άμεσα ένα γραφείο τελετών στη Γερμανία που ανήκει σε Έλληνα και το οποίο αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μεταφορά της σορού από το Μόναχο στη Λάρισα για να ταφεί ο Σωκράτης στην πατρίδα του.

Πηγή: skai.gr

