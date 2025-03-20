Κίνα: Νεαρός ποδοσφαιριστής υπέκυψε μετά από τραυματισμό σε αγώνα στην Ισπανία

Απεβίωσε τελικά χθες ο Γκουό Γιαξουάν, ο οποίος ήταν σε κώμα από τις 6 Φεβρουαρίου, μετά τον τραυματισμό του στο κεφάλι κατά την διάρκεια αγώνα μεταξύ της Κ20 της Γκουοάν Πεκίνου και της Αλκομπέντας, που έγινε στη Μαδρίτη.



Ο 18χρονος αμυντικός, που είχε δηλωθεί εγκεφαλικά νεκρός από ισπανικό νοσοκομείο πριν διακομισθεί σε νοσοκομείο της Κίνας, υπέκυψε τελικά το απόγευμα της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του σε σχετικό μήνυμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo...

Σε ένα άσχημο παιχνίδι της μοίρας, ο άτυχος Γιαξουάν πέθανε μια ημέρα πριν τα 19α γενέθλιά του!



«Χάσαμε ένα παιδί που ήταν παθιασμένο με το ποδόσφαιρο. Είθε ο Γιαξουάν να αναπαυθεί εν ειρήνη! Ο σύλλογος θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διαχειρισθεί τα διάφορα βήματα που σχετίζονται με αυτήν την υπόθεση και να παρέχει στην οικογένεια του, όλη την βοήθεια και υποστήριξη που χρειάζονται», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.



Ο εκλιπών είχε επιλεγεί για την εθνική ομάδα Κ17 το 2023 και συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα ταλέντων της Μπάγερν Μονάχου.

