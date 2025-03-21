Διασωληνωμένο και σε πολύ σοβαρή κατάσταση παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, το 9χρονο αγοράκι, που πνίγηκε την ώρα που έτρωγε πορτοκάλι χθες το μεσημέρι στο σχολείο του, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στη Λάρισα.

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε πλήρη καταστολή στην εντατική. Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr τα επόμενα 24ωρα είναι πάρα πολύ κρίσιμα όπως εκτιμούν οι γιατροί που έχουν σκύψει πάνω από το αγόρι και δίνουν τη «μάχη» τους.

Η ομάδα των ιατρών που παρακολουθεί το παιδί θα κρίνει τις επόμενες ώρες πότε θα επιχειρήσουν να το ξυπνήσουν.

Η αγωνία παρατείνεται όχι μόνο για την οικογένεια, αλλά για ολόκληρη την πόλη της Λάρισας που έχει συγκλονιστεί και έχει τη σκέψη της στο 9χρονο αγοράκι.

Υπενθυμίζεται ότι ο 9χρονος πνίγηκε από φλούδα την ώρα που έτρωγε πορτοκάλι και στο Δημοτικό Σχολείο επικράτησε πανικός. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ το οποίο έφθασε μέσα σε τρία λεπτά. Του έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) τρεις φορές για να το επαναφέρουν στη ζωή, καθώς είχε πάθει ανακοπή: Την πρώτη από τη νοσηλεύτρια στο σχολείο, τη δεύτερη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο και την τρίτη από τους γιατρούς στα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Μόλις το αγοράκι επανήλθε στο νοσοκομείο, του έγινε αξονική, οι γιατροί το διασωλήνωσαν αμέσως και έγινε η διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου.

Οι αστυνομικοί έχουν πάρει καταθέσεις από τους δασκάλους.

