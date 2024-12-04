Συνελήφθη, χθες (03-12-2024) το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση και αξιολόγηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης από τον συλληφθέντα, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν αποθηκευμένο υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του συλληφθέντος, βρέθηκαν, επιπλέον, και κατασχέθηκαν:

μία πλήρης κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή

ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

τρεις εξωτερικοί φορητοί σκληροί δίσκοι

ένας εσωτερικός σκληρός δίσκος

ένα τροφοδοτικό με καλώδιο

ένα χειριστήριο – ποντίκι

ένα πληκτρολόγιο

μία φορητή μονάδα αποθήκευσης αρχείων (usb stick)

μία φορητή συσκευή εγγραφής και αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων

τρεις νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -11,9- γραμμαρίων

ένας τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης

μία ζυγαριά

ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.

