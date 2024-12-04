Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι από χθες το βράδυ έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Bora στο δίκτυο της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ μέχρι σήμερα το βράδυ ολοκληρώνονται οι αντίστοιχες εργασίες και στην περιοχή της Χαλκιδικής.

«Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ παραμένουν στις πληγείσες περιοχές για να διασφαλίσουν την αδιάλειπτη ηλεκτροδότησή τους, συνεχίζοντας την λεπτομερή επιθεώρηση όλου του δικτύου και παρεμβαίνοντας σε περιπτώσεις μεμονωμένων βλαβών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ειδικά για την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου υπάρχει πλήθος παραθεριστικών οικιών, όλο το τεχνικό προσωπικό θα είναι σε επιφυλακή τις επόμενες ημέρες αλλά και το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να παρέμβουν άμεσα σε τυχόν ζημιές σε παροχές πελατών που θα μεταβούν στις οικίες τους το προσεχές διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι οι πελάτες μπορούν να καλούν την 24ωρη δωρεάν τηλεφωνική εξυπηρέτηση του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000 ή να δηλώσουν τη βλάβη τους online στο www.deddie.gr ή μέσω του κινητού τους τηλεφώνου στο ΜyDEDDIEapp.

