Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, μετά την παράδοση σε κυκλοφορία της μονής γραμμής (καθόδου) στην Σήραγγα των Τεμπών από τον Διαχειριστή Υποδομής Ο.Σ.Ε, τα σημερινά δρομολόγια IC54-IC56 Αθήνα – Θεσσαλονίκη και IC55-IC57 Θεσσαλονίκη – Αθήνα θα πραγματοποιηθούν στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη με αμαξοστοιχίες σε όλο το μήκος της διαδρομής.
Σημειώνεται ότι λόγω της κυκλοφορίας σε μονή γραμμή αναμένονται καθυστερήσεις.
Τα προαστιακά δρομολόγια στο τμήμα Κατερίνη – Λάρισα – Κατερίνη θα συνεχίσουν να υποκαθίστανται από λεωφορεία μέχρι νεοτέρας.
Η Hellenic Train θα παρέχει συνεχή ενημέρωση μέσα από όλα τα κανάλια επικοινωνίας της και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση
