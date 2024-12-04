Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, μετά την παράδοση σε κυκλοφορία της μονής γραμμής (καθόδου) στην Σήραγγα των Τεμπών από τον Διαχειριστή Υποδομής Ο.Σ.Ε, τα σημερινά δρομολόγια IC54-IC56 Αθήνα – Θεσσαλονίκη και IC55-IC57 Θεσσαλονίκη – Αθήνα θα πραγματοποιηθούν στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη με αμαξοστοιχίες σε όλο το μήκος της διαδρομής.

Σημειώνεται ότι λόγω της κυκλοφορίας σε μονή γραμμή αναμένονται καθυστερήσεις.

Τα προαστιακά δρομολόγια στο τμήμα Κατερίνη – Λάρισα – Κατερίνη θα συνεχίσουν να υποκαθίστανται από λεωφορεία μέχρι νεοτέρας.

Η Hellenic Train θα παρέχει συνεχή ενημέρωση μέσα από όλα τα κανάλια επικοινωνίας της και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.