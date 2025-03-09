Διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας παραμένει το 3χρονο αγοράκι, το οποίο τραυματίστηκε χθες σοβαρά όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στην περιοχή της Χαραυγής της Λάρισας.

Το παιδί υπέστη σοβαρή κρανιοεγκεφαλική και καρανιοπροσωπική κάκωση, καθώς και ελαφριάς βαρύτητας κάκωση θώρακα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου σταθεροποιήθηκε, και στη συνέχεια διακομίσθηκε διασωληνωμένο, στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, το παιδί παραμένει υπό μηχανικό αερισμό και λαμβάνει υποστηρικτική αγωγή, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, ενώ τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της κατάστασής του. Η οικογένεια του παιδιού βρίσκεται στο πλευρό του, ελπίζοντας σε θετική εξέλιξη της υγείας του, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

