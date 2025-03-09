Στη σύλληψη 30 ατόμων και σε 32 προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων σε Χανιά και Λασίθι.

Ειδικότερα, στις ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις με στόχο την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.544 άτομα και 1.339 έλεγχοι σε οχήματα, ενώ συνολικά βεβαιώθηκαν 339 παραβάσεις. Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Χανίων και Λασιθίου, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, και η εξόρμηση κάλυψε όλο το φάσμα των αστυνομικών αρμοδιοτήτων.

Αναλυτικά, στα Χανιά συνελήφθησαν 24 άτομα εκ των οποίων ένας ανήλικος. Οι συλλήψεις 12 ατόμων αφορούσαν στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ συνελήφθησαν ένα άτομο για μέθη, δύο άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ένα άτομο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, πέντε άτομα για στέρηση πιστοποιητικού υγείας, δύο άτομα για απείθεια και ένα άτομο για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Βεβαιώθηκαν 227 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορία, εκ των οποίων δεκατρείς για μέθη, 25 για υπερβολική ταχύτητα, 14 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 46 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 13 για μη χρήση κράνους, 12 για χρήση κινητού τηλεφώνου, τρεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, τέσσερις για έλλειψη ανακλαστήρων-λασπωτήρων-σήμανσης φορτηγών, 97 λοιπές παραβάσεις και επιπλέον τρεις παραβάσεις για αντικαπνιστική νομοθεσία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ελέγχθηκαν 1.097 άτομα και 998 οχήματα, έγινε προσαγωγή 10 ατόμων και ακινητοποιήθηκαν 88 οχήματα.

Στο Λασίθι συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ άλλων, ένα άτομο για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, δύο άτομα για παραβάσεις Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής, ένα άτομο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ένα άτομο για στέρηση άδειας κατάληψης χώρου. Επίσης, βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορία, εκ των οποίων δύο για μέθη, ένδεκα για υπερβολική ταχύτητα, μία για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, τέσσερις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, τρεις για μη χρήση κράνους, τέσσερις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 70 λοιπές παραβάσεις και 14 λοιπές παραβάσεις, μεταξύ άλλων τέσσερις για αστυνομική διάταξη περί ζωοκλοπής και τρεις παραβάσεις για αντικαπνιστική νομοθεσία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ελέγχθηκαν 447 άτομα και 341 οχήματα, προσήχθησαν 22 άτομα και ακινητοποιήθηκαν τέσσερα οχήματα.

