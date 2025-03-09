Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη ενός 15χρονου που φέρεται να πέταξε πέτρες από πεζογέφυρα σε διερχόμενο συρμό του ΗΣΑΠ στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα τζάμι και να τραυματιστεί ο οδηγός από τα θραύσματα.

Εις βάρος του 15χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία, παρακώλυση συγκοινωνιών και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της 8-3-2025, 15χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία, παρακώλυση συγκοινωνιών και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 7-3-2025, άτομα ευρισκόμενα σε πεζογέφυρα μεταξύ των σταθμών ΗΣΑΠ "ΚΑΤ" και "Μαρούσι", έρριψαν πέτρες σε διερχόμενο συρμό, με αποτέλεσμα τη θραύση υαλοπίνακα, τον τραυματισμό του οδηγού από τα θραύσματα και την αναγκαστική ακινητοποίηση και εκκένωση του συρμού.

Στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης της ανωτέρω Υπηρεσίας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συγκοινωνιών, εντοπίστηκαν στο ίδιο σημείο απογευματινές ώρες της 8-3-2025, -6- ανήλικοι στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν πέτρες και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, όπου διαπιστώθηκε η συμμετοχή του 15χρονου στο προαναφερθέν περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

