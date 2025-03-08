Σοκάρει η είδηση με ένα αγοράκι 3 ετών στη Λάρισα, το οποίο παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, με το βίντεο που δείχνει τη στιγμή να σοκάρει.

Το παιδάκι έχει χτυπήσει στο κεφάλι και διασωληνώθηκε, ώστε να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα, το συμβάν έγινε πριν από λίγο στην περιοχή της Χαραυγής Λάρισας, κοντά σε παιδική χαρά στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, όπου το παιδάκι παρασύρθηκε από όχημα.

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε το παιδάκι να διακομιστεί στο ΓΝΛ. Δυνάμεις της ΕΛΑΣ κλήθηκαν να διευκολύνουν την τάχιστη διακομιδή στο Νοσοκομείο.

