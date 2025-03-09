Αποδομήθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις - κλοπές από οικίες σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Συνελήφθησαν, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. της Ε.Κ.Α.Μ. και Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης, πρωινές ώρες της 5-3-2025 στην περιοχή του Ασπροπύργου και των Άνω Λιοσίων, επτά άτομα, ηλικίας 39, 30, 29, 27, 26 και 23 ετών για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών από οικίες κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων και -κατά περίπτωση- για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον επτά άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον περασμένο Νοέμβριο είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, κινούμενοι με το επιχειρησιακό τους όχημα, αρχικά επέλεγαν την οικία-στόχο τους, κατοπτεύοντας το χώρο και εξετάζοντας την ύπαρξη συστήματος καταγραφής εικόνας και συναγερμού, ενώ επέλεγαν σημεία κοντά σε κεντρικούς οδικούς άξονες, προκειμένου να διασφαλίσουν την ευκολότερη διαφυγή τους.

Εισέρχονταν σε μονοκατοικίες, ισόγειες οικίες ή αναρριχούνταν σε μπαλκόνια, παραβίαζαν τα παράθυρα ή τις μπαλκονόπορτες, αποκτώντας πρόσβαση στο εσωτερικό της οικίας και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή.

Στις οικίες που διέθεταν συναγερμό ή σύστημα βιντεοσκόπησης, φρόντιζαν να τα ξηλώνουν και να τα αφαιρούν προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.

Από την έρευνα σε οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· πλήθος ρολογιών, κοσμημάτων και κινητών τηλεφώνων,

· το χρηματικό ποσό των 14.690 ευρώ,

· διαρρηκτικά εργαλεία,

· ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

· μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

· 6 αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα και

· πλήθος ρουχισμού που χρησιμοποίησαν για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων.

Από τη μέχρι στιγμή προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 43 περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών από οικίες στις περιοχές των Μελισσιών, της Πεντέλης, της Ν. Ερυθραίας, της Κηφισιάς, της Αγίας Παρασκευής, του Γέρακα, των Βριλησσίων, της Παλλήνης και του Αλίμου.

Σημειώνεται ότι 18-1-2025 αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους κατηγορουμένους να κινούνται με το επιχειρησιακό τους όχημα στην περιοχή του Γέρακα και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Οι κατηγορούμενοι προκειμένου να διαφύγουν αποπειράθηκαν να παρασύρουν πεζό, εμβόλισαν υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα και προσέκρουσαν σε σταθμευμένο όχημα.

Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές και έχουν συλληφθεί αρκετές φορές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.