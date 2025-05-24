Προφυλακίστηκε χτες, Παρασκευή και ο 50χρονος από τη Λάρισα που κατηγορείται για την κακοποίηση των δύο παιδιών, ηλικίας 5 και 6 ετών, της συντρόφου του, η οποία επίσης έχει οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο 50χρονος, τον οποίο υπέδειξαν τα παιδιά ως κακοποιητή τους, απολογούνται για περίπου 4 ώρες, αρνούμενος όλες τις κατηγορίες, ενώ τη Δευτέρα απολογείται και ο βιολογικός πατέρας των παιδιών, τον οποίο κατηγορεί η μητέρα για τα σημάδια από καύτρα τσιγάρου που είχαν στα κορμιά τους και τα οποία εντόπισαν οι γιατροί στο νοσοκομείο της Λάρισας.

Ένα θετικό νέο για τα παιδιά είναι πως έχει βρεθεί δομή για να τα φιλοξενήσει, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, οι Αρχές, γνωρίζουν πως στο σπίτι των παιδιών μπαινοέβγαιναν και άλλα άτομα που είχαν σχέση με τη μητέρα και ερευνούν εάν υπάρχει και κάποιο άλλο άτομο που ενδεχομένως κακοποιούσε τα παιδιά.

Ακόμη, αναζητούν το ποιος έκανε τις ζωγραφιές στην περιοχή των γεννητικών οργάνων στο 5χρονο αγοράκι.

