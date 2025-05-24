Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Μαΐου

Σήμερα, Σάββατο 24 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα

Μαρκιανή, Μαρκιάνα

Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *

Χριστιανός, Χριστιανή

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:08 - Δύση ήλιου: 20:36 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 28 λεπτά

Σελήνη 26.3 ημερών



