Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Μαΐου

Σήμερα, Σάββατο 24 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα
- Μαρκιανή, Μαρκιάνα
- Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *
- Χριστιανός, Χριστιανή
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:08 - Δύση ήλιου: 20:36 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 28 λεπτά
Σελήνη 26.3 ημερών
