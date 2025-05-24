Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Μαΐου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:08 και δύση ήλιου στις 20:36 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 28 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Σάββατο 24 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Παλλαδία, Παλαδία, Παλλάδα, Παλάδα
  • Μαρκιανή, Μαρκιάνα
  • Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *
  • Χριστιανός, Χριστιανή

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:08 - Δύση ήλιου: 20:36 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 28 λεπτά

Σελήνη 26.3 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark