Το κουβάρι της υπόθεσης της κακοποίησης των δύο παιδιών, 5 και 6 ετών από τη Λάρισα προσπαθούν να ξετυλίξουν οι Αρχές, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα.

Ο 50χρονος σύντροφος της μητέρας οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο δικαστικό μέγαρο και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή, ενώ η 32χρονη κρίθηκε χτες, Πέμπτη προφυλακιστέα, καθώς δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η γυναίκα θα οδηγηθεί, πιθανώς και αύριο, Παρασκευή στις φυλακές Κορυδαλλού.

Την ίδια ώρα, έχει ξεκαθαριστεί πως τα παιδιά δείχνουν τον 50χρονο σύντροφο της μητέρας τους ως τον κακοποιητή τους, ενώ η μητέρα στην απολογία της, κατηγορεί τον βιολογικό πατέρα τους, ο οποίος απολογείται τη Δευτέρα.

Παράλληλα, οι Αρχές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ γνωρίζουν πως στο σπίτι των παιδιών μπαινοέβγαιναν και άλλα άτομα που είχαν σχέση με τη μητέρα και ερευνούν εάν υπάρχει και κάποιο άλλο άτομο ενδεχομένως που κακοποιούσε τα παιδιά.

Ακόμη, αναζητούν το ποιος έκανε τις ζωγραφιές στην περιοχή των γεννητικών οργάνων στο 5χρονο αγοράκι.

Τι είπαν στη γιατρό τα παιδιά

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται πως τα παιδιά υπέδειξαν στη γιατρό που τα εξέτασε τον κακοποιητή τους.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, την ώρα που η μητέρα μιλούσε με τους αστυνομικούς, η γιατρός απομάκρυνε τα παιδιά από τον χώρο. Ρώτησε την 6χρονη αν τη χτυπά ο πατέρας της. Το πρόσωπο του παιδιού σοβάρεψε κι έγνεψε καταφατικά με το κεφάλι του. Τη ρώτησε ξανά και η απάντηση ήταν πάλι θετική.

Έπειτα ρώτησε αν ο μπαμπάς χτυπάει την μαμά και η μικρή απάντησε ‘’ναι’’ με τον ίδιο τρόπο. Μετά την ρώτησε εάν τα σημάδια στο χέρι της τα έκανε ο μπαμπάς και της είπε και πάλι ‘’ναι’’. Τότε την ρώτησε πώς το έκανε και εκείνη της έδειξε με το χέρι της, κάνοντας την κίνηση στον αέρα, όπως σβήνει κάποιος ένα τσιγάρο.

Στη συνέχεια η γιατρός ρώτησε το αγοράκι πώς έγινε η βλάβη στο μάγουλο και της απάντησε πως το έκανε ο «Γ…», υποδεικνύοντας τον 50χρονο.

Πηγή: skai.gr

