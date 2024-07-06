Από θαύμα γλίτωσε μια Λαρισαία από δάγκωμα δηλητηριώδους φιδιού και συγκεκριμένα, οχιάς σύμφωνα με δημοσίευμα του onlarissa.gr. Το φίδι πέρασε από ανοιχτή πόρτα στο εσωτερικό του σπιτιού και αφού «τρύπωσε» στην κρεβατοκάμαρα, κρύφτηκε κάτω από το κρεβατάκι της εγγονής της, ηλικίας μόλις 2 χρόνων.

Ευτυχώς δεν τσίμπησε το παιδί, αλλά δάγκωσε όμως στο δάκτυλο του χεριού τη γιαγιά του, όταν πήγε να πάρει κάτι από το δάπεδο. Το περιστατικό συνέβη σε εξοχική μονοκατοικία της περιοχής Σκοτίνας και η γυναίκα με φρικτούς πόνους και πρησμένη στο μισό της σώμα, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης σε κρίσιμη, κατά τους γιατρούς, κατάσταση.

Ευτυχώς με την κατάλληλη αγωγή γλίτωσε τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είδε το φίδι στην κρεβατοκάμαρα και προσπάθησε να το σκοτώσει ρίχνοντας πάνω του πρώτα μια ζακέτα. Αυτό όμως έβγαλε το κεφάλι του από το ρούχο και την τσίμπησε στο δάκτυλο.

Να σημειωθεί ότι φέτος ειδικά έχουν σημειωθεί σε κατοικίες στην ύπαιθρο, πολλά περιστατικά με ερπετά, γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο να προσέχουν οι κάτοικοι που έχουν σπίτια στην εξοχή και να μην αφήνουν πόρτες και αλλά περάσματα προς το σπίτι ανοιχτά, ενώ βέβαια σε περίπτωση που δεχθεί κάποιος τσίμπημα φιδιού θα πρέπει να σπεύσει το ταχύτερο στο πλησιέστερο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.