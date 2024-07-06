Το μεγάλο «στοίχημα» για το Υπουργείο Οικονομικών κατά την εφετινή θερινή περίοδο, εκτός από το κυνήγι των φοροφυγάδων, είναι και η τήρηση της νομιμότητας στις παραλίες με τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες που τοποθετούν εκεί οι επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν λάβει προηγουμένως τη σχετική άδεια.

Οι έλεγχοι που θα γίνονται θα ακολουθούν το μοντέλο των φορολογικών ελέγχων, δηλαδή θα στέλνονται κλιμάκια από άλλες περιοχές, ώστε να αποφεύγεται η εντοπιότητα. Για παράδειγμα, υπάλληλοι από την Αττική θα ενισχύσουν ελεγκτικά κλιμάκια σε νησιά του Αιγαίου και αντιστρόφως.

Η επιδίωξη είναι να αποφευχθούν αυθαιρεσίες και να εφαρμοστούν ορθά οι νέοι κανόνες που ισχύουν από την 1η του έτους.

Ωστόσο, αυτό αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα αφού η Ελλάδα διαθέτει μια τεράστια ακτογραμμή, ενώ παράλληλα έχει εισαχθεί από εφέτος ένα νέο σύστημα - η εφαρμογή MyCoast - που, όπως κάθε νέο, θέλει χρόνο για να δουλέψει.

Σχεδόν 9.000 καταγγελίες στο Mycoast

Στελέχη των κρατικών μηχανισμών και ξεσκονίζουν τις καταγγελίες που έχουν ήδη γίνει, με προτεραιότητα σε αυτές που κρίνονται ως οι πλέον σοβαρές.

Μεγαλύτερο βάρος δίνεται στις επώνυμες καταγγελίες, διότι εκ προοιμίου θεωρούνται πιο αξιόπιστες.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Mycoast 8.900 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 1.100 είναι επώνυμες. Από αυτές τις καταγγελίες, έχουν ήδη αξιολογηθεί 600, οι οποίες αφορούν σε 10 περιοχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για περιοχές που ήδη έχουν απασχολήσει τις αρχές, αλλά και για περιοχές για τις οποίες δεν είχε ακουστεί κάτι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μία περιοχή της χώρας - στην Πάργα του Νομού Πρεβέζης - οι καταγγελίες είναι εκατοντάδες και αφορούν τις ίδιες παραλίες. Μετά από έναν πρόχειρο έλεγχο - δεν χρειάστηκε καν να γίνει ενδελεχής - διαπιστώθηκε ότι προέρχονταν από δύο ΙΡ (ηλεκτρονικές διευθύνσεις) που ανήκαν σε δύο επιχειρηματίες - ανταγωνιστές που το μόνο που ήθελαν - πιθανότατα - ήταν να δημιουργήσει ο ένας προβλήματα στον άλλον.

Σε άλλη περιοχή της χώρας, τη Χαλκιδική, συνέβη κάτι ανάλογο, όπου λόγω των υψηλών ποσοστών παραβατικότητας κινητοποιήθηκαν αμέσως ελεγκτικά κλιμάκια.

Και σε αυτήν την περίπτωση, οι αλληλοκαταγγελίες επιχειρηματιών αποδείχθηκε ότι δεν είχαν καμία βάση.

Οι έλεγχοι μπορούν να γίνονται με δύο τρόπους:

1. Με αυτοψία στον χώρο του αιγιαλού και της παραλίας. Μετά τη διενέργεια της αυτοψίας, συντάσσεται επιτόπου πόρισμα - έκθεση αυτοψίας με συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό, όταν αυτό είναι εφικτό και επιδίδεται ή τοιχοκολλάται αμέσως.

2. Με εξ αποστάσεως φωτογραφική λήψη του χώρου του αιγιαλού και της παραλίας. Ιδίως από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), που λειτουργούν στον αέρα αυτόνομα ή τηλεκατευθυνόμενα, ή με αξιοποίηση δορυφορικών λήψεων. Η Κτηματική Υπηρεσία λαμβάνει το φωτογραφικό υποστηρικτικό υλικό. Βάσει αυτού συντάσσει τα πορίσματα - εκθέσεις αυτοψίας, λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα και επιβάλλοντας κυρώσεις που περιγράφει ο νόμος.

Τα προβλεπόμενα πρόστιμα

Από 2.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ φτάνουν τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία.

Πιο συγκεκριμένα:

* Για τοποθέτηση κατασκευών όπως κτίσματα, τοιχία, ζαρντινιέρες, περιφράξεις παντός τύπου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο της κατασκευής. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, το πρόστιμο της παρούσας τετραπλασιάζεται.

* Για κινητά στοιχεία που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, όπως αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, βαρέα οχήματα, τέντες, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που παρεμποδίζεται. Αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά κυβικό μέτρο που αντιστοιχεί στον όγκο των αντικειμένων που παρεμποδίζουν τη διέλευση.

* Για ρίψη μπάζων, οικοδομικών υλικών και κάθε είδους απορριμμάτων σε σημεία διέλευσης του κοινού προς τη θάλασσα, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται (διπλάσιο αν για την απομάκρυνση των κινητών στοιχείων είναι απαραίτητη η χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού).

* Για άσκηση κάθε είδους δραστηριότητας ή εκδήλωσης, ατομικής ή συλλογικής, επαγγελματικής ή μη, μόνιμης ή προσωρινής, που κωλύει την άμεση πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά μέτρο που αντιστοιχεί στο πλάτος της διέλευσης που εμποδίζεται.

* Για κάθε είδους σωματική ή λεκτική παρεμπόδιση, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.

* Τα πρόστιμα δεν μπορούν να υπολείπονται των 2.000 ευρώ ή να υπερβαίνουν τις 60.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

